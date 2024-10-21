السكة الحديد تصدر بيانا بشأن عبور طفلين السكة الحديد من مكان غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:42 صباحاً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في تمام الساعة 7.43 صباحا أثناء مسير قطار رقم 185 / 2603 سوهاج / بورسعيد بكم 52/600 بجوار مزلقان البليدة المغلق وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط / البليدة عبر طفلين السكة من مكان غير معد للعبور وتم دهسهما ومشغولية الخط النازل.

وفى تمام الساعة 8.30 صباحا تأشر من ناظر المحطة تجمهر الاهالي علي المنفذ وقيامهم بالتعدي علي خفير المنفذ وإشعال النيران بغرفة غفير المنفذ وتم حجز القطارات طالع / نازل .

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالسادة المواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور (المزلقانات ) وعدم العبور من الأماكن الغير معدة للعبور وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة .