نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. "الصحفيين" تستضيف مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، الدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في لقاء مفتوح لمناقشة مشروعات الإسكان الاجتماعي وخطط الطرح في المرحلة المقبلة.

يُقام اللقاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر النقابة في الدور الثالث؛ حيث سيتم استعراض المستجدات المتعلّقة ببرامج الإسكان الاجتماعي، والتحديات التي تواجهها.