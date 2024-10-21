نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفي خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024 وتؤكد صرفها في الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الأنباء المتداولة بشأن زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024 أو خصم 2% من قيمة المعاشات، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة.

وأوضحت الهيئة أن أي قرار بشأن زيادة المعاشات يتطلب صدور قرار حكومي ورئاسي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2024

أكدت الهيئة أن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر سيبدأ يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، وسيتم صرف كامل المعاش لجميع المستحقين دون أي خصم. ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن.

نفي شائعات الخصم

في بيان رسمي، أوضحت الهيئة أنها رصدت شائعات تفيد بخصم 2% من المعاشات في نوفمبر، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقيقة.

وذكرت الهيئة أن قانون التأمينات الاجتماعية لا يتضمن أي نص على خصم 2% من المعاشات.