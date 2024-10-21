نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة سكك حديد مصر تطرح تذاكر القطارات عبر تطبيق «إنستا باي» لتسهيل حجز التذاكر إلكترونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر لإطلاق خدمة حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا عبر تطبيق "إنستا باي"، في إطار جهودها لتسهيل عملية الحجز للركاب وتطبيق تقنيات التحول الرقمي.

ويتيح التطبيق للراكب اختيار محطة القيام والوصول، وعدد التذاكر المطلوبة، ثم سداد القيمة إلكترونيًا، مع حصوله على تذكرة شاملة جميع بيانات الرحلة بالتفصيل.

توسيع استخدام التقنيات الرقمية لخدمة الركاب

تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة المستمرة لتطويع التقنيات الرقمية في خدمة جمهور الركاب.

إتاحة الهيئة حجز التذاكر عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى ماكينات الدفع الإلكتروني وماكينات الـTVM المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تطوير شامل لخدمات الركاب

عملت هيئة السكك الحديدية خلال الفترة الماضية على تطوير خدماتها بعدة محاور، مثل: