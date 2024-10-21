نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن الاجتماعي تضع خطة لتمكين الأسر الخارجة من برنامج "تكافل وكرامة" اقتصاديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطة لدعم وتمكين الأسر التي خرجت من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بسبب تجاوز أبنائهم سن الـ18 عامًا، وتهدف الخطة إلى تحويل هذه الأسر من الاعتماد على الدعم المالي إلى التمكين الاقتصادي عبر توفير فرص مستدامة لتحسين مصادر دخلهم.

أوضحت الوزارة أن الخطة ترتكز على دراسة أوضاع الأسر التي تم استبعادها من البرنامج، لتوفير فرص للتمكين الاقتصادي بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والجهات الشريكة في مختلف المحافظات.

كما شددت الوزارة على أن التمكين الاقتصادي يهدف إلى نقل الأسر من دائرة الفقر والاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاستقلال المالي.

إضافة أسر جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"

وفي إطار توسيع نطاق البرنامج، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إضافة 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة إلى 5.2 مليون أسرة، ما يعادل دعم 22 مليون مواطن تقريبًا من الفئات الأكثر احتياجًا.

التمكين الاقتصادي عبر التعاون مع الجهات المختلفة

تركز الوزارة على تمكين الأسر اقتصاديًا من خلال التعاون مع العديد من الجهات، بما في ذلك بنك ناصر الاجتماعي والجمعيات الأهلية، إضافة إلى دعم الحرف التراثية.

وتسعى الوزارة لإتاحة فرص لعرض المنتجات التقليدية واليدوية في المعارض المحلية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستهدفة وتحويلها إلى أسر منتجة.