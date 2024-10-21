نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة "فرصنا" تعلن عن وظائف شاغرة بمجال المبيعات والتسويق في شركة للأجهزة الكهربائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة "فرصنا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية.

وتشمل الوظائف المتاحة عدة فرص في مجال التسويق والمبيعات، مع تقديم العديد من المميزات للراغبين في التقديم.

تفاصيل الوظائف المتاحة

يتطلب العمل في هذه الوظائف الترويج للمنتجات داخل الفرع، التواصل مع العملاء، تحديث أسعار المنتجات، والتعامل مع المنتجات التي بها عيوب تصنيع.

من المهام الأخرى متابعة العروض الترويجية والتنسيق مع مشرف الفرع لضمان توافر المنتجات والرد على استفسارات العملاء وحل مشكلاتهم.

المسمى الوظيفي

عملاء تسويق ومبيعات

مميزات الوظائف:

الراتب الأساسي : يبدأ من 4900 جنيه ويصل إلى 6500 جنيه.

: يبدأ من 4900 جنيه ويصل إلى 6500 جنيه. بدل مواصلات على حساب الشركة.

على حساب الشركة. تأمينات صحية واجتماعية.

شروط التقديم:

سنوات الخبرة : يشترط سنة خبرة على الأقل.

: يشترط سنة خبرة على الأقل. الفئة العمرية : من 22 إلى 27 سنة.

: من 22 إلى 27 سنة. المهارات المطلوبة : إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

: إجادة استخدام واللغة الإنجليزية. المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

موقع العمل:

العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

طريقة التقديم

للراغبين في التقديم، يمكن الدخول إلى موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والبحث عن وظيفة "مسؤول مبيعات داخلية" في مناطق الشروق والعاشر من رمضان بالشرقية، ثم الضغط على "التقدم للوظيفة" وملء البيانات المطلوبة.

هذه الفرصة متاحة لمن يمتلكون المؤهلات والخبرة المطلوبة ويسعون للعمل في بيئة مهنية توفر العديد من المزايا.