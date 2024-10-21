نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكان تعلن تعديل حدود الدخل للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تغيير حدود الدخل للمواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي تستهدف المواطنين من الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

الحد الأدنى للتقديم على شقق الإسكان

وأوضح الوزير أن تعديل حدود الدخل جاء بناءً على دراسات دقيقة تهدف إلى تحسين الفرص المتاحة لفئات أوسع من المواطنين للحصول على سكن ملائم ومدعوم.

شقق الإسكان لمنخفضي الدخل:

الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري: 3500 جنيه .

لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري: . الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأسرة: 15 ألف جنيه (180 ألف جنيه سنويًا).

لصافي الدخل الشهري للأسرة: (180 ألف جنيه سنويًا). الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد: 12 ألف جنيه (144 ألف جنيه سنويًا).

شقق الإسكان لمتوسطي الدخل:

الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 12 ألف جنيه .

لصافي الدخل الشهري: . الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأسرة: 25 ألف جنيه (300 ألف جنيه سنويًا).

لصافي الدخل الشهري للأسرة: (300 ألف جنيه سنويًا). الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد: 20 ألف جنيه (240 ألف جنيه سنويًا).

شروط التقديم على شقق الإسكان

يمكن للمواطنين الحصول على المزيد من التفاصيل حول الإعلان الجديد عبر المنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، بما في ذلك الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، يوتيوب، تويتر، إنستجرام، ثريدز، وتيك توك، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.

كما يمكن تقديم الشكاوى والمقترحات عبر منصة الشكاوى الإلكترونية أو التواصل مع مراكز خدمة العملاء من خلال الأرقام الهاتفية أو زيارة المراكز المختصة.

التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي:

للراغبين في التواصل مع خدمة العملاء، يمكن الاتصال على الأرقام: 5999، 5777، 1188 من أي هاتف محمول، أو 090071117 من أي خط أرضي.