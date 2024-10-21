نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل حدود الدخل لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن قرار وزارة الإسكان بتعديل حدود الدخل للمواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد لمبادرة "سكن لكل المصريين".

يشمل الطرح 70 ألف وحدة سكنية، منها 60 ألف لمحدودي الدخل و10 آلاف لمتوسطي الدخل.

تعديل حدود الدخل لحجز الوحدات السكنية وأوضحت عبد الحميد أن مع كل إعلان جديد لمشروعات الإسكان الاجتماعي، يتم مراجعة حدود الدخل للمواطنين المتقدمين، وذلك وفقًا للتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وأشارت إلى أن الإعلان الأخير في ديسمبر الماضي كان بحدود دخل أقل بنسبة 20% من الحالية، وبسبب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، تم تعديل حدود الدخل ليصبح الحد الأدنى 3500 جنيه والأقصى 15 ألف جنيه، بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الأسر للتقدم للحصول على وحدات سكنية.

وأضافت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد أن نسبة الخصم على الراتب ضمن مبادرة التمويل العقاري ستكون 40%، بينما لا تتجاوز حدود الأقساط الشهرية 50% من الراتب.

كما أكدت على وجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم في الإعلان الجديد، بالإضافة إلى وحدات أخرى سيتم تسليمها بعد ثلاث سنوات.

ذوي الهمم في مشروعات الإسكان أشارت عبد الحميد إلى تخصيص أسبوع خاص لتقديم ذوي الهمم قبل بدء التقديم العام، مع منحهم أولوية في الحصول على الوحدات السكنية.

وذكرت أنه حتى إذا لم يكن المتقدم من ذوي الهمم، لكن أحد أفراد الأسرة يعاني من إعاقة، فإن الأسرة تحصل على امتيازات مثل تخصيص شقة في الدور الأرضي.

فرص التقديم لأصحاب المهن الحرة وأوضحت أن 22% من المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي هم من أصحاب المهن الحرة، ويمكن لأي شخص التقدم حتى لو لم يكن يعمل في القطاع العام أو الخاص، بشرط تقديم شهادة دخل من محاسب قانوني وتقييم تاريخ العميل الائتماني من البنك.