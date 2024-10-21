نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024: 70 ألف وحدة سكنية بمختلف المدن المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، والذي يشمل 70 ألف وحدة سكنية موزعة بين المدن الجديدة وبعض المحافظات.

ويشمل الطرح وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، على أن يبدأ الحجز في شهر نوفمبر المقبل.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تضمنت الشروط التي وضعتها الوزارة مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب أن يستوفيها المتقدمون، وهي:

الجنسية والعمر: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عامًا. عدد الوحدات: لا يُسمح للأسرة الواحدة بحجز أكثر من وحدة سكنية. عدم الاستفادة السابقة: يشترط أن لا يكون المتقدم أو أسرته قد حصلوا على وحدة سكنية مسبقًا ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي الأخرى. التمويل العقاري: يُحظر على المتقدم الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للتقديم على الشقق، يجب تجهيز الأوراق التالية:

شهادة دخل. إيصال مرافق حديث. قيد عائلي مميكن. قسيمة زواج مميكنة. برنت تأمينات إن وجد. صور شهادات ميلاد الأبناء. صور الرقم القومي للزوج والزوجة. صورة من عقد إيجار الوحدة الحالية. إيصال سداد مبلغ جدية الحجز. إيصال سداد كراسة الشروط. الإقرار المرفق بكراسة الشروط موقع من العميل. استمارة الحجز مع توضيح المدينة ونوع الوحدة.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يتم التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمشروع الإسكان الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع من هنا. إدخال البيانات الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي. اختيار الدور المفضل للوحدة السكنية. الضغط على أيقونة "أرغب في التقديم" وملء كافة البيانات المطلوبة.

موعد طرح الشقق أعلنت الوزارة أن الطرح يشمل 60 ألف شقة لمحدودي الدخل و10 آلاف شقة لمتوسطي الدخل.

سيتم طرح الوحدات في نصفها بالمدن الجديدة والباقي في المحافظات.