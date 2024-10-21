نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب يشيد بكلمة الرئيس السيسي حول صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي عمرو أديب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث تطرق الرئيس إلى موضوع صندوق النقد الدولي وأهمية مراجعة برنامج التعاون معه.

وأوضح أديب في برنامجه "الحكاية" الذي يذاع عبر فضائية MBC مصر أن حديث الرئيس حول صندوق النقد الدولي "مهم جدًا ويشغل بال المصريين"، خاصة في ظل الضغوط التي تفرضها المنظمة الدولية على الدول التي تتعاون معها.

السيسي يدعو لمراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد



وخلال كلمته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إعادة تقييم برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة.

وأوضح أن مصر لديها تجربة في تحويل الأزمات إلى فرص، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة من 4 ملايين إلى 106 ملايين نسمة تسببت في أزمة مائية شديدة، إلا أن الدولة تجنبت الصراعات وبدلًا من ذلك استثمرت في مشروعات معالجة المياه لإعادة استخدامها.

وأضاف الرئيس أن مصر حققت نجاحًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول، الذي أطلق قبل تفشي فيروس كورونا بفضل استقرار الأوضاع العالمية، لكن البرنامج الثاني يواجه تحديات كبيرة نظرًا لعدم استقرار الاقتصاد العالمي حاليًا.

وأشار إلى أن الظروف الإقليمية أفقدت مصر من 6 إلى 7 مليارات دولار في أقل من عام.

مطالبة بتخفيف الضغط على الرأي العام



وأكد الرئيس السيسي أن مصر لا تسعى إلى زيادة الضغط على الرأي العام في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وقال: "إذا كانت الأزمة الاقتصادية ستجبرنا على فرض ضغوط لا يتحملها المواطنون، فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي".

وأوضح أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي، ولهذا يتعين على المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه البلاد عند صياغة الاتفاقات الاقتصادية.