نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024: استقرار نهاري وتحذيرات من شبورة ونشاط رياح ليلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في مصر، مشيرة إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب البلاد.

ومع حلول الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يستدعي الحذر من ارتداء الملابس الخفيفة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

نصحت الهيئة بارتداء الملابس الخريفية ليلًا بسبب انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح، محذرة من تكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية.

كما تم رصد نشاط للرياح على مناطق متعددة، من بينها القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء.

حالة البحرين

البحر المتوسط : معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين مترين إلى 2.5 متر، ورياح سطحية شمالية شرقية.

: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين مترين إلى 2.5 متر، ورياح سطحية شمالية شرقية. البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين مترين و2.5 متر، ورياح سطحية شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى ومدن القناة : شبورة مائية خفيفة صباحًا مع نشاط للرياح بسرعة 34 كم/الساعة وأجواء غائمة جزئيًا.

: شبورة مائية خفيفة صباحًا مع نشاط للرياح بسرعة 34 كم/الساعة وأجواء غائمة جزئيًا. الوجه البحري والسواحل الشمالية : شبورة مائية خفيفة ونشاط للرياح بسرعة 36 كم/الساعة.

: شبورة مائية خفيفة ونشاط للرياح بسرعة 36 كم/الساعة. جنوب سيناء وشمال الصعيد: رياح نشطة وأجواء مشمسة، مع رطوبة نسبية تصل إلى 60%.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم