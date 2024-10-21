نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقرار الطقس في مصر اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 مع تحذيرات من شبورة مائية ونشاط للرياح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ليلًا بشكل ملحوظ، مما يستدعي ارتداء الملابس الخريفية للوقاية من نزلات البرد.

تحذيرات الأرصاد الجوية حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الصباحية.

كما تتوقع الأرصاد نشاط الرياح على عدة مناطق، بما في ذلك القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد والوادى الجديد.

حالة البحرين

البحر المتوسط : معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلى 2.5 متر، مع رياح سطحية شمالية شرقية.

: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلى 2.5 متر، مع رياح سطحية شمالية شرقية. البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى ومدن القناة : شبورة مائية خفيفة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، رياح نشطة بسرعة تصل إلى 34 كم/الساعة، مع أجواء غائمة جزئيًا.

: شبورة مائية خفيفة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، رياح نشطة بسرعة تصل إلى 34 كم/الساعة، مع أجواء غائمة جزئيًا. الوجه البحري والسواحل الشمالية : شبورة مائية خفيفة، مع رياح نشطة وسرعة تصل إلى 36 كم/الساعة، ورطوبة نسبية عالية.

: شبورة مائية خفيفة، مع رياح نشطة وسرعة تصل إلى 36 كم/الساعة، ورطوبة نسبية عالية. جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: أجواء مشمسة مع نشاط ملحوظ للرياح، وسرعة الرياح تصل إلى 40 كم/الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن مصر