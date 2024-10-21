نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مالك مطعم صبحي كابر: الحريق كان متعمدًا والتهم الطابق الثالث بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام الإمام، المالك الجديد لمطعم صبحي كابر الشهير، أن الحريق الذي اندلع في المطعم اليوم كان متعمدًا. وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الإمام أنه قام بتحرير محضر رسمي بالواقعة في قسم الشرطة، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين.

وأضاف الإمام أن الحريق التهم الطابق الثالث بالكامل من المطعم، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة. وأكد أن الفاعل معروف للجميع، قائلًا: "إحنا عارفين مين اللي عملها، وإن شاء الله هيتجاب النهاردة.. الحريق بفعل فاعل".

وتحدث الإمام عن حملة التشويه التي تعرض لها منذ توليه إدارة المطعم، مضيفًا أن التهديدات التي تعرض لها وصلت إلى حد إحراق المطعم. وقال: "يا إما أتنازل عن القضايا يا إما يولع في المطعم.. وأهو ولّع في المطعم".

تفاصيل الحادث والتحقيقات الأولية



من جانب آخر، كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الحريق اندلع في مدخنة المطعم نتيجة تراكم الشحوم والزيوت، ما أدى إلى اشتعال النيران وانتشار الدخان الكثيف داخل المبنى.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق بسبب استنشاق الأدخنة المتصاعدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

التحرك السريع للحماية المدنية

عقب تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من شرطة النجدة بوجود أدخنة متصاعدة من المطعم، تم الدفع بسرعة بفرق الإطفاء إلى موقع الحادث.

وبفضل التدخل السريع، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الطوابق العليا أو المباني المجاورة.

وعلى الرغم من السيطرة على الحريق، فإن الأضرار التي لحقت بالمطعم كانت جسيمة، وخاصة في الطابق الثالث.