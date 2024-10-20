رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدورى المصرى حتى نهاية الدور الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 06:33 مساءً - أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات الدوري المصري 2024-25 حتى نهاية الدور الأول مع تحديد المواقيت والملاعب.

وسبق أن كشفت رابطة الأندية خلال حفل قرعة الدوري عن ملاعب المباريات دون المواعيد بالأيام والساعات.

وستقام جميع المباريات بين الساعة 5 مساء أو 8 مساء، في حين ستقام مباريات الجولة 17 في الساعة التاسعة مساءً.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هم بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري على استاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

الجولة الاولى الجولة الاولى

الجولة الثانية الجولة الثانية

الجولة الثالثة الجولة الثالثة

الجولة الرابعة الجولة الرابعة

الخامسة الخامسة

السادسة السادسة

السابعة السابعة

الثامنة الثامنة

التاسعة التاسعة

العاشرة العاشرة

الحادية عشرة الحادية عشرة

الثانية عشرة الثانية عشرة

الثالثة عشرة الثالثة عشرة

الرابعة عشرة الرابعة عشرة

الخامسة عشرة الخامسة عشرة

السادسة عشرة السادسة عشرة