نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. القوات البحرية تحتفل بعيدها الـ57 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل القوات البحرية بعيدها السابع والخمسين الذي يوافق ذكراه يوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967، ذكرى إغراق المدمرة إيلات، والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية، حيث أكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقق في السادس من أكتوبر 1973.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية.

كما أشار إلى الدعم الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية، لتطوير البنية التحتية وتحديث القدرات القتالية باقتنائها أحدث الوحدات البحرية من مختلف الطرازات، وكذا الارتقاء بكل أساليب وطرق التدريب للفرد المقاتل، لتكون في مصاف البحريات العالمية، وبما يمكنها من العمل على كل الاتجاهات الاستراتيجية في آن واحد للحفاظ على الأمن البحري وتأمين مصالح الدولة المصرية.

واختتم قائد القوات البحرية كلمته بتوجيه التهنئة للضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين بالقوات البحرية بعيدهم المجيد، مقدمًا لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد وما يقدمونه من عطاء لوطنهم مصر أرض الكنانة وقلب الأمة العربية، مجددين العهد أمام الله على الاستمرار في تنفيذ ما يتم التكليف به من مهام للحفاظ على أمن مصر وحدودها البحرية بما تحتويه من مكتسبات وثروات قومية