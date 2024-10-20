نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم توضح الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك في إطار حرص الوزارة على توضيح الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة على أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالنظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ تشمل الطلاب الراسبين في مواد الصف الثالث الثانوي، على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة) لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها. كما يُسمح بدخول الامتحان للطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن جميع الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة سيؤدون الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع، والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع، وجميعها مواد نجاح ورسوب. وتشمل المواد العامة: (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية)، والمواد التخصصية كالتالي:

- طلاب الشعبة الأدبية: (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق)

- طلاب الشعبة العلمية (العلوم): (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية)

- طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية)

- المواد التي لا تضاف إلى المجموع: (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).

أما بشأن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام الجديد للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، فقد أوضحت الوزارة أنها تشمل الطلاب المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه (العلمية والأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، والطلاب الناجحين بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي ۲۰۱۲/۲۰۱۳ (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوي، على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

وفي هذا الإطار، نوهت الوزارة عن أن المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام طبقًا للقرار الوزاري رقم (138) لسنة ٢٠٢٤ تشتمل على مواد يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء).

كما تشمل المواد التي يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء).

أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، فتشتمل المواد التي يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي على: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء).

وتتضمن المواد العامة خارج المجموع والتي تُعتبر مواد نجاح ورسوب: (التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية، والتربية الوطنية).