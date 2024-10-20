وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية يشارك في افتتاح معرض الكتاب بجامعة المنصورة

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية والأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة معرض الكتاب بالمكتبة المركزية بجامعة المنصورة ويضم جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور شريف خاطر والوفد المرافق له عن سعادتهم بما يقدمه جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إصدارات متميزة لوزارة الأوقاف خاصة الموسوعات العلمية المتخصصة وموسوعات في مجال الفكر الوسطي المستنير.