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وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية يشارك في افتتاح معرض الكتاب بجامعة المنصورة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية يشارك في افتتاح معرض الكتاب بجامعة المنصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية والأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة معرض الكتاب بالمكتبة المركزية بجامعة المنصورة ويضم جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور شريف خاطر والوفد المرافق له عن سعادتهم بما يقدمه جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إصدارات متميزة لوزارة الأوقاف خاصة الموسوعات العلمية المتخصصة وموسوعات في مجال الفكر الوسطي المستنير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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