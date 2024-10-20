نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن بدء فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف في نسختها الثالثة وذلك بمسجد الرحمة بباب اللوق بجوار ديوان عام وزارة الاوقاف القديم وذلك بين المراكز التالية:

1- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النور بالعباسية.

2- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر بدمنهور.

3- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الاستقامة بالجيزة.

4- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد علي بن أبي طالب ببني سويف.