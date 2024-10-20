الزمالك يهزم بيراميدز بركلات الترجيح ويصعد لنهائي السوبر المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - تأهل الزمالك إلى نهائي بطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.

سجل لفريق بيراميدز كل من، كريم حافظ ، عبد الرحمن مجدي ، يوسف أوباما ، باميلي ، فيما أهدر مصطفى فتحي.

وسجل للزمالك كل من، عبد الله السعيد ، حمزة المثلوثي ، حسام عبد المجيد ، ناصر منسي ، وأحمد سيد زيزو.

وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري بهدف لمثله.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين وأن كانت البداية الهجومية من جانب الزمالك الذي ضغط بقوة عن طريق الجزيري وناصر ماهر وزيزو ، قبل أن يأتي الرد من بيراميدز الذي نشط عن طريق انطلاقات رمضان صبحي وابراهيم عادل ونجح الفريق السماوي في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 14 بعدما مرر رمضان صبحي كرة رائعة إلى إبراهيم عادل الذي أودعها ببراعة في شباك عواد ونشط الزمالك بعد الهدف لإدراك التعادل.

واصل الزمالك الضغط على مرمى أحمد الشناوي مع محاولات هجومية مُتباعدة من بيراميدز الذي اعتمد في هجماته المُرتدة على سرعات الثلاثي ، رمضان صبحي وابراهيم عادل وصديق أيجولا.

الهجوم الزملكاوي المتواصل أسفر على هدف التعادل في الدقيقة 41 بعدما راوغ اصر ماهر، محمد حمدي ولعب كرة عرضية جيدة أحسن الجزيري التعامل معها وأودعها في شباك أحمد الشناوي.

زادت المباراة اثارة مع نهاية الشوط الأول إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

جاءت أحداث الشوط الثاني هجومية من جانب الفريقين ، واحتسب الحكم محمد معروف ضربة جزاء لفريق بيراميدز بعد عرقلة صديق إيجولا داخل منطقة جزاء الزمالك ، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو أحتسب معروف ضربة جزاء لبيراميدز وأشهر بطاقة صفراء لمحمود بن تايك ، لكن رمضان صبحي أهدرها في الدقيقة 52.

بعد إهدار ركلة الجزاء ازدادت المباراة إثارة وندية بين الفريقين ، وأن كان الزمالك هو الأخطر ، ونشط أداء الفريقين وشارك كونراد ميشالاك في الزمالك بدلاً من مصطفى شلبي في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 75 شارك يوسف اوباما بدلاً من رمضان صبحي في بيراميدز ، وشهدت دقائق المباراة الأخيرة هجوم متواصل من الفريقين بحثاً عن هدف الحسم ، والغى الحكم سجله يوسف اوباما لبيراميدز في اللحظة الأخيرة بداعي التسلل ، بعدها ينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي أعلنت فوز الزمالك 5-4.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد عواد - محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك -زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر - مصطفى شلبي – سيف الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".

فيما خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكوّن من: أحمد الشناوي -أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه وفيستون ماييلي.

وأدار مباراة الزمالك وبيراميدز ، محمد معروف (حكم ساحة)، محمود أبو الرجال (مساعد أول)، هانى خيري (مساعد ثاني)، محمود ناجى (حكم رابع)، محمود عاشور (حكم فيديو)، عمر فتحى (مساعد حكم فيديو).