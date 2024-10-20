وفد الأكاديمية المتحدة للإعلام يزور قناة "DMC"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - في إطار حرص الأكاديمية المتحدة للإعلام على تعزيز التجربة العملية لمتدربي برنامج المحاور التليفزيوني المحترف، نظمت أكاديمية المتحدة للإعلام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، زيارة عملية لاستوديوهات قناة "DMC"، وذلك يوم السبت الموافق 19 أكتوبر، جاءت هذه الزيارة كجزء من التدريب العملي للمتدربين، بهدف تطوير مهاراتهم الإعلامية والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في المجال التليفزيوني.

وكان في استقبالهم الإعلامية ريهام السهلي، رئيس قناة DMC، والتي أشادت بدور أكاديمية المتحدة للإعلام في رعاية المواهب الإعلامية الشابة واكتشاف المواهب وكذلك توفير التدريب النظري والعملي لهم، وإعداد جيل جديد من الإعلاميين المحترفين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مها شهبة والإعلامية نيفين الجندي، ووفدٍ يضم قيادات الأكاديمية وأحدث دفعة من المتدربين في الأكاديمية.

بدأ اللقاء بجلسة ترحيبية من «الإعلامية ريهام السهلي» مرحبة بالوفد الزائر، حيث استعرضت معهم مسيرة القناة منذ انطلاقتها وحتى الآن، مؤكدة أن القناة تعمل على مواكبة التغطيات والأحداث الإقليمية والدولية بسرعة وكفاءة وتحرص على سرعة بثّ الخبر ونقله، وكذلك تقديم البرامج الحوارية والنوعية للجمهور، كما تخللت الزيارة تدريبات عملية داخل استوديوهات القناة، حيث تم تطبيق العديد من المهارات الإعلامية على أرض الواقع، مما أتاح للمتدربين فرصة فريدة للتفاعل مع الكوادر الإعلامية المحترفة واكتساب خبرات جديدة في مجالات التصوير والإعداد والتقديم.

كما حرصت "السهلي"، على توجيه رسالة لوفد الأكاديمية مفادها دور وأهمية أكاديمية المتحدة للإعلام في رعاية المواهب الإعلامية الشابة وكذلك تقديم التدريبات النظرية والعملية من خلال نخبة من المحاضرين، مشيرة إلى أنها فرصة متميزة تم توفيرها لجيل الشباب الصاعد من أجل التدريب والتأهيل.

ومن جانبها وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس الأكاديمية المتحدة للإعلام، الشكر لقناة "DMC" ووصفتها بأنها صرحٌ كبير للقنوات العامة على الساحة، كما أثنت على التجهيزات عالية المستوى، من حيث الصوت والصورة والاستديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض، فضلًا عن ضمها نخبة مميزة من الإعلاميين والمراسلين.

وعبّر المتدربون عن شكرهم وامتنانهم للأكاديمية المتحدة للإعلام وقناة "dmc" على هذه التجربة المميزة، التي ستساهم بشكل كبير في صقل مهاراتهم وتوجيههم نحو مستقبل إعلامي واعد.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تنظمها الأكاديمية، بهدف تعزيز التدريب العملي لطلابها وربطهم بواقع العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.