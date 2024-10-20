ضبط 5 أشخاص لإدارتهم كيان تعليمى بدون ترخيص فى الدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من عدد من الأشخاص بتضررهم من مسئولى كيان تعليمى "غير مرخص" بدائرة القسم.

بالإنتقال وسؤالهم إتهموا مسئولى الكيان التعليمى المُشار إليه (5 أشخاص) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات دراسية معتمدة من إحدى الجامعات وعدم وفائهم بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وإدارتهم كيان تعليمى "غير مرخص" بقصد التربح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.