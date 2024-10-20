الأمين العام للجامعة العربية يزور لبنان غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - يتوجه أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، في زيارة إلى بيروت غدا الاثنين، تستغرق يوما واحداً لاجراء مباحثات مع القيادات اللبنانية؛ صرح بذلك السفير حسام زكى الامين العام المساعد للجامعة.

وقال الأمين العام المساعد إن زيارة الأمين العام إلي بيروت تستهدف التشاور مع القيادات اللبنانية حول سبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي يستلزم الحد الأدني من التفاهمات اللبنانية، كما تهدف الزيارة إلي تشجيع التوصل إلي تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي باعتباره أمراً بات يشكل أولوية هامة لاستكمال القيادات الدستورية في البلد بما يمكنه من مواجهة التحديات الكبري التي يمر بها.

وأضاف الأمين العام المساعد أن أبو الغيط يهدف كذلك إلي التعرف علي الموقف اللبناني فيما يتعلق بالوضع الإنسانى والإغاثى لدعم النازحين جراء العدوان، خاصة في ضوء قرب انعقاد اجتماع باريس يوم 24 الجاري والذي دعيت الجامعة العربية للمشاركة فيه.