محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد تشيلسى في الدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - تصدر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، تشكيل ليفربول ضد تشيلسي، في المباراة التي تجمعهما اليوم بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي

حراسة المرمى: كيليهر

الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: جونز، جرافينبيرش، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، وجوتا.

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: سانشيز.

الدفاع: جوستو، توسين، كولويل، جيمس

الوسط: كايسيدو، لافيا، مادويكي.

الهجوم: بالمر، سانشو، جاكسون.

تشكيل تشيلسي

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2024-2025، برصيد 18 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز السادس بـ14 نقطة قبل انطلاق الجولة الثامنة.