محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد تشيلسى في الدورى الإنجليزى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - تصدر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، تشكيل ليفربول ضد تشيلسي، في المباراة التي تجمعهما اليوم بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.
تشكيل ليفربول ضد تشيلسي
حراسة المرمى: كيليهر
الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.
الوسط: جونز، جرافينبيرش، سوبوسلاي.
الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، وجوتا.
تشكيل ليفربول ضد تشيلسي
تشكيل تشيلسي
حراسة المرمى: سانشيز.
الدفاع: جوستو، توسين، كولويل، جيمس
الوسط: كايسيدو، لافيا، مادويكي.
الهجوم: بالمر، سانشو، جاكسون.
تشكيل تشيلسي
ترتيب الدوري الإنجليزي
يحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2024-2025، برصيد 18 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز السادس بـ14 نقطة قبل انطلاق الجولة الثامنة.