نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير عالمى فى أمراض الكلى بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة بكوبرى القبة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن زيارة الأستاذ الدكتور محسن القوصى إنجليزى الجنسية خبير أمراض الكلى بالمملكة المتحدة فى الفترة من 23 وحتى 31 ديسمبر القادم للعمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة في المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة خلال المدة من 23-26/12/2024 وفي المجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية خلال المدة من 27-31/12/2024.