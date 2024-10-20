أخصائي تغذية علاجية: الصيام المتقطع نمط حياة لإجبار الإنسان على إنقاص الوزن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 02:41 مساءً - قال الدكتور محمد عفيفي، أخصائي تغذية علاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن الصيام المتقطع عبارة عن نظام غذائي يتم من خلاله تحديد فترات تناول الطعام وأيضا الامتناع عن الطعام، فضلا عن تحديد الكميات المناسبة والوقت المخصص لهذا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأنواع للصيام المتقطع، منهم نوع يسمى بـ«16 و8» والذي يعني صيام 16 ساعة وتناول الـ3 وجبات اليومية خلال 8 ساعات الباقيين.

وأضاف «عفيفي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى، أن النوع الثاني من الصيام المتقطع يُعرف بـ«5 و2»، أي تناول الطعام خلال 5 أيام بالأسبوع وصيام اليومين الباقيين مع تقليل السعرات بهما إلى 500 أو 600 سعر حراري طوال اليوم كله، ويُسمح في هذان اليومين بشرب المشروبات بدون سكر أو لبن.

وتابع، أن النظام الثالث من الصيام المتقطع يُعرف بـ«eat, stop, eat,..»، أي صيام 24 ساعة بعدها تناول الطعام بالـ24 ساعة التاليين لهما، وهكذا، بينما النوع الرابع يعُرف بـ«12 و12» أي صيام 12 ساعة وإفطار 12 ساعة، بينما النوع الخامس يتمثل في صيام 20 ساعة متواصل ثم تناول وجبة واحدة كبيرة ليلا، مشيرا إلى أن الصيام المتقطع نمط حياة لإجبار الإنسان على إنقاص الوزن أو اتباع نظام صحي.