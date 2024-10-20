الرئيس: تداعيات مايحدث في العالم تؤثر علينا.. وفقدنا 7 مليارات دولال خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 02:40 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا قد نراجع البرنامج الذي اتفقت عليه الدولة المصرية مع صندوق النقد الدولي حال أصبح صعبًا على المصريين.

فقدنا 7 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الماضية

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة في نسخته الثانية: "يقال إننا سنشهد ركودًا اقتصاديًا محتملًا خلال السنوات القليلة المقبلة؛ نتيجة التداعيات لهذا الأمر، ونحن جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي إذا لم يتم وضع التحديات في الاعتبار، حيث إننا فقدنا 7 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، وهذا الأمر يمكن أن يستمر لمدة عام آخر نتيجة التداعيات".