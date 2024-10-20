أخبار مصرية

الرئيس: تداعيات مايحدث في العالم تؤثر علينا.. وفقدنا 7 مليارات دولال خلال...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 02:40 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا قد نراجع البرنامج الذي اتفقت عليه الدولة المصرية مع صندوق النقد الدولي حال أصبح صعبًا على المصريين.

فقدنا 7 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الماضية

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة في نسخته الثانية: "يقال إننا سنشهد ركودًا اقتصاديًا محتملًا خلال السنوات القليلة المقبلة؛ نتيجة التداعيات لهذا الأمر، ونحن جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي إذا لم يتم وضع التحديات في الاعتبار، حيث إننا فقدنا 7 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، وهذا الأمر يمكن أن يستمر لمدة عام آخر نتيجة التداعيات".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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