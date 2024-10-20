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الرئيس السيسي: إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية جزء من اقتصاد العالم ولابد من وضع التحديات التي تواجه العالم في الاعتبار.

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية: "فقدنا حوالي 6 – 7 مليارات دولار خلال أخر 10 شهور فقط بسبب الأحداث في المنطقة والأمر متحمل لعام آخر نتيجة التداعيات اللى بنشوفها".

 

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي.. أمر مهم للحكومة.. إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.. لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق.. شكرا جزيلا".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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