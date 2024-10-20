الرئيس السيسي : الدولة تعاملت مع الأزمات باعتبارها فرص حقيقية للنجاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جهود الدولة المختلفة في التعامل مع القضايا المختلفة للبناء فى الدولة، قائلا: "القطاع الصحي على سبيل المثال.. خرجنا من أحداث عام 2011 بظرف اقتصادي صعب.. وحالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب والبلد كانت في حالة فوضي.. التحديات والأزمات الموجود ساعتها أي حد يشوفها يحس أن مفيش حل.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية: "الحقيقة الأمر مش كده.. الأزمات توفر فرص حقيقية ونجاح حقيقي من خلال تحديها وإيجاد حلول لها.. وذلك من خلال المزاج بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة.. أحد الاستراتيجيات كدولة حرصنا على أن نتعامل بها علشان يكون له تأثير.. وكذلك الحفاظ علي الأهداف مهما كانت العقبات والأزمات كنا حريصين على تنفيذ الأهداف والتحرك والتعامل معها".