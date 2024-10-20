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فى السوبر المصري.. الزمالك يصل استاد آل نهيان لمواجهة بيراميدز

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد آل نهيان بنادي الوحدة، استعداداً لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها بعد قليل فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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