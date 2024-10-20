نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث باسم مجلس الوزراء: لا زيادة جديدة في أسعار الوقود حتى مارس 2025 رغم الأعباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء تطرق إلى موضوع ارتفاع أسعار الوقود خلال جولته التفقدية يوم السبت، مشيرًا إلى الأعباء والتكاليف الكبيرة التي تتحملها الدولة في هذا القطاع.

أسباب الزيادة في أسعار الوقود

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن هناك حاجة لتحقيق توازن في الدعم المقدم للوقود بعد الأزمات العالمية، وذلك للحفاظ على استمرارية تقديم الدعم لمحدودي الدخل، خصوصًا الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.

وأكد أن الدولة ستظل تلتزم بدعم هذه الفئات رغم التحديات.

لا زيادة في أسعار الوقود حتى مارس 2025

أعلن الحمصاني أن الحكومة لن تقوم بتحريك أسعار الوقود مرة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة بعد الزيادة الأخيرة التي حدثت الجمعة الماضية، مما يعني استقرار الأسعار حتى مارس 2025.

وأوضح أن تعديل أسعار الوقود يتم بطريقة مدروسة ودقيقة، ولا علاقة له بأي اتفاقيات دولية مثل تلك التي تتم مع صندوق النقد الدولي.

تأثير الزيادة على القطاعات الأخرى

الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود أثرت على عدة قطاعات، حيث ارتفعت تعريفة الركوب بنحو 15% في بعض المحافظات مثل جنوب سيناء، كما سجلت أسعار النقل والشحن زيادة تصل إلى 30% في تكلفة نقل الخضروات والفاكهة.