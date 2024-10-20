نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024: تقلبات جوية حادة بسبب نوة الصليب تؤثر على الإسكندرية والمدن الساحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، حيث تتعرض البلاد لتقلبات جوية حادة، خاصة في القاهرة والمدن الساحلية.

وأوضحت الهيئة أن هذه التقلبات تتزامن مع نوة الصليب، التي تتميز بقوتها وتصحبها رياح شديدة وأمطار غزيرة تؤثر بشكل خاص على الإسكندرية والمدن الساحلية الأخرى.

تأثير نوة الصليب على المدن الساحلية

تعتبر نوة الصليب من أقوى النوات التي تضرب سواحل البحر المتوسط، ويتوقع استمرارها لمدة ثلاثة أيام مصحوبة برياح عاتية تصل سرعتها إلى 50 كيلومترًا في الساعة.

من المتوقع أن تتسبب الأمطار الغزيرة في سيول ببعض المناطق المنخفضة، ما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الأضرار.

حالة الطقس في القاهرة

تشهد القاهرة استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالمدن الساحلية، مع توقعات بأن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية، والصغرى إلى 18 درجة مئوية.

على الرغم من الاستقرار، يُنصح سكان القاهرة بالحذر من الرياح النشطة التي قد تضرب بعض المناطق، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بانتظام.

حالة الطقس في الإسكندرية

تتعرض الإسكندرية لتأثيرات مباشرة من نوة الصليب، حيث سيكون الطقس عاصفًا مع هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى سيول في المناطق المنخفضة.

الرياح الشمالية الغربية ستنشط بشكل ملحوظ، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، مع توقعات أن تتراوح درجات الحرارة بين 23 درجة مئوية نهارًا و18 درجة مئوية ليلًا.

يُنصح سكان الإسكندرية بتوخي الحذر أثناء التنقل بسبب تجمعات المياه المتوقعة.

جهود المواجهة في المدن الساحلية

تعمل الإدارات المحلية في الإسكندرية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تأثيرات النوة، حيث تم تجهيز فرق الصرف الصحي للتعامل مع تجمعات المياه، وتنظيف مصارف الأمطار تحسبًا لأي فيضانات محتملة. يُنصح المواطنين بمتابعة التحديثات الجوية واتخاذ الحيطة اللازمة خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات:

القاهرة : العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة مئوية.

: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة مئوية. الإسكندرية : العظمى 23 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة مئوية.

: العظمى 23 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة مئوية. مطروح: العظمى 24 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة مئوية.

الطقس في المحافظات الأخرى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار هذه التقلبات الجوية في الأيام القادمة، خاصة في المدن الساحلية والدلتا. كما يُنصح سكان شمال الصعيد بمتابعة حالة الطقس، حيث من الممكن أن تمتد تأثيرات نوة الصليب إلى مناطقهم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة.