نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر فرصة للتقديم على 3000 وظيفة بمحطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتهي اليوم آخر موعد للتقديم على 3000 فرصة عمل متاحة في مشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح، حيث تتنوع هذه الفرص في عدة تخصصات هامة.

أعلنت وزارة العمل عن هذه الفرص كجزء من المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المصري في مختلف القطاعات.

كيفية التقديم على وظائف محطة الضبعة

صرح وزير العمل، محمد جبران، أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال رابط خاص على الموقع الرسمي للوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة ومديرياتها تبذل كل الجهود لتوفير فرص عمل للشباب، خاصة في إطار دعم مبادرات الرئاسة.

التخصصات المطلوبة

تشمل فرص العمل المتاحة في محطة الضبعة النووية مجموعة متنوعة من التخصصات المهنية، ومنها:

حداد مسلح نجار مسلح عامل خرسانة فورمجى حجار نجار شدة معدنية

شروط التقديم والمزايا

وفقًا لتصريحات هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، فإن الشروط والمزايا المتعلقة بهذه الوظائف تشمل:

شهادة قياس مهارة في المهنة المتقدم لها. العمل لمدة 8 ساعات يوميًا بالإضافة إلى ساعة إضافية، مع فترة راحة للغداء لمدة ساعتين. العمل 6 أيام في الأسبوع. توفير سكن للعاملين ووسائل انتقال من وإلى موقع العمل. توفير 3 وجبات يومية. مرتبات مجزية وبدلات متنوعة.

طريقة التقديم

يمكن التقديم على هذه الفرص عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، أو الدخول مباشرة عبر الرابط المخصص لذلك.

كما يمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف التالية (واتس آب):

01553700906

01271817923

هذه الوظائف تعد فرصة ذهبية للشباب الباحثين عن العمل في تخصصات متعددة وتوفر بيئة عمل مثالية مع مزايا متنوعة.