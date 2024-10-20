نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب عن "كلب الهرم": قدم دعاية مجانية للأهرامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عمرو أديب على حادثة تسلق كلب للهرم والتي أثارت ضجة محلية وعالمية، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر.

وأعرب أديب عن دهشته من الضجة المثارة حول الكلب، مطالبًا الجميع بترك الأمر على طبيعته.

وقال أديب: "هناك حديث عن عروض من الخارج لشراء الكلب، وصور غير مؤكدة له وهو يتشمس أمام الهرم الأكبر أو يستريح بجانب أبو الهول".

وأشار إلى أن هذه الحادثة ساهمت في الترويج السياحي للأهرامات بطريقة غير متوقعة، وأضاف: "هذه الحضارة العبقرية أصبحت حديث العالم دون أي تدخل، دعوا الأمور تسير بشكل طبيعي".