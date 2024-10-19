وزيرة التنمية المحلية تشارك في الجولة التفقدية لرئيس الوزراء بمستشفى سمالوط المركزي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجولة التفقدية التي قام بها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمستشفى سمالوط المركزي، التي تقدم خدمات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"،

في مستهل زيارته اليوم إلى محافظة المنيا، بمشاركة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، والدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة، بمشاركة عدد من نواب البرلمان بالمنيا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على متابعة تنفيذ المشروعات ذات الصلة بتطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية، لكونها تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، مع إيلاء اهتمام خاص بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن زيارة هذا الصرح الطبي تستهدف أيضاً التعرف على الخدمات المقدمة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، والتي تعزز اهتمام الدولة ببناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها.

وصرح محافظ المنيا بأن المحافظة شهدت حتى الآن في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، تقديم نحو مليون خدمة في مجالات متنوعة، على رأسها الرعاية الصحية، والخدمات العلاجية والقوافل، والتطعيمات، والمبادرات الرئاسية المختلفة.

وفيما يتعلق بمستشفى سمالوط المركزي، أوضح الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن هذا الصرح تم تطويره في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المجال الطبي، والعمل على توفير سبل الرعاية الطبية.

وتناولت الدكتورة ريهام عصام الدين، مدير المستشفى، أوجه مشاركة "مستشفى سمالوط المركزي" ضمن المبادرات الرئاسية المتنوعة، وبخاصة مبادرة "بداية جديدة" وكذا "100 يوم صحة"، التي ساهمت المستشفى خلالها بنحو 82 ألف خدمة متنوعة، كما ساهمت ضمن مبادرة انهاء قوائم الانتظار في اجراء 2319 تدخلا جراحيا في مجالات العظام والمخ والأعصاب والرمد والأورام، إلى جانب المساهمة بجانب كبير في مبادرات الألف يوم الذهبية، والفيروسات الكبدية، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وكذا مبادرة الفحص المبكر لمسببات الإعاقة لحديثي الولادة، التي شهدت وحدها فحص قرابة 20 ألف طفل.

وقام رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، بجولة بمستشفى سمالوط المركزي، مصحوباً بشرح من الدكتورة ريهام عصام الدين، مدير المستشفى، للتعرف على أهم عناصر التطوير، وأوجه رفع كفاءة المستشفى، والخدمات المقدمة.

وشملت الجولة قسم الحضانات للأطفال حديثي الولادة، وكذا غرفتي عزل وجراحة العظام، حيث حرص رئيس الوزراء على اجراء حوار ودي مع عدد من المرضى للتعرف على جودة الخدمات المقدمة لهم، ومستوى الرعاية الطبية، حيث أكدوا أن أطقم المستشفى توجه الرعاية التامة للمرضى ويقدمون الخدمات على أكمل وجه.

كما حرص رئيس الوزراء خلال زيارة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، على سؤال المرضى الذين يتلقون هذه الخدمة، عن انتظام تقديمها لهم بحسب الحالة الصحية لهم، أسبوعياً وشهرياً، وأشادوا أيضاً بالخدمة المقدمة وانتظامها.

وأشارت مدير المستشفى إلى أن تطوير مستشفى سمالوط المركزي شمل استحداث عدد من الخدمات الطبية، وهي: وحدة عناية الأطفال، ووحدة جراحة المفاصل، ووحدة جراحة تشوهات عظام الأطفال، ووحدة جراحة العمود الفقري، ووحدة علاج التصلب المتعدد، ووحدة السكتات الدماغية، ووحدة جراحة الاطفال، ووحدة جراحة الوجه والفكين، ووحدة جراحة التجميل، ووحدة مناظير العظام وإصابات الملاعب، بالإضافة إلى قسم متخصص في جراحة الأورام، حيث تطرقت كذلك الى موقف ميكنة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى في أقسامها المختلفة لتطوير وتسريع تقديم الخدمة، لافتة إلى ان المستشفى تم اعتمادها من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ديسمبر 2023.

وأضافت الدكتورة ريهام عصام الدين، أن التطوير تضمن كذلك زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى سمالوط المركزي، لتصبح 90 سريراً للأقسام الداخلية، و 32 سرير عناية مركزة للكبار، و 8 أسرة عناية مركزة للأطفال، و 21 حضانة للأطفال حديثي الولادة، و 14 تروللي للطوارئ، و 5 غرف عمليات مجهزة، و 43 وحدة غسيل كلوي، إلى جانب وحدة أشعة عادية، ووحدة رنين مغناطيسي، ووحدة أشعة مقطعية، ومعامل لأبحاث الدم، ومعمل كيمياء، وبنك دم تخزيني.