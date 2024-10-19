نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024: أجواء مائلة للحرارة ورياح معتدلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 19 أكتوبر 2024.

يتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

في الليل، يتحول الطقس إلى معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، خاصة في الصباح الباكر.

أبرز الظواهر الجوية اليوم

أشارت الأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح المعتدلة على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة من اليوم.

كما حذرت من تشكل الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين

البحر المتوسط : حالة البحر ستكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية شرقية .

: حالة البحر ستكون ، ويتراوح بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح . البحر الأحمر: حالة البحر ستكون خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1 و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن والمناطق الرئيسية:

القاهرة : 29° / 21°

: 29° / 21° الإسكندرية : 27° / 19°

: 27° / 19° شرم الشيخ : 33° / 24°

: 33° / 24° الغردقة : 33° / 23°

: 33° / 23° أسوان : 34° / 23°

: 34° / 23° الأقصر : 34° / 22°

: 34° / 22° بورسعيد : 28° / 24°

: 28° / 24° الإسماعيلية : 30° / 19°

: 30° / 19° السويس : 29° / 20°

: 29° / 20° الفيوم : 30° / 19°

: 30° / 19° قنا: 34° / 20°

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