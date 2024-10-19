خبير الأمن السيبراني يخترق هاتف إعلامي شهير في بث مباشر ويكشف أساليب القرصنة

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أحمد جودة - القاهرة - في واقعة مفاجئة وغير متوقعة، نجح خبير الأمن السيبراني الدكتور محمد محسن في اختراق هاتف الإعلامي المصري حمدي رزق خلال بث مباشر على قناة «صدى البلد».

وقع الحادث أثناء استضافة محسن في برنامج حمدي رزق، حيث كانت الحلقة تركز على أساليب اختراق الهواتف الذكية والتطبيقات، ما أثار دهشة المشاهدين والمضيف نفسه.

اختراق الهاتف خلال البث المباشر

تمكن الدكتور محمد محسن، مستشار الأمن السيبراني، خلال البرنامج من اختراق الهاتف الشخصي للإعلامي حمدي رزق بشكل كامل، ما مكنه من التحكم في تطبيقات الهاتف بما في ذلك تطبيق واتساب.

هذا الاختراق جاء في إطار توضيح محسن للأساليب المختلفة التي يستخدمها القراصنة للوصول إلى الهواتف الذكية والتحكم فيها، وهو ما دفع رزق إلى التعبير عن قلقه حول خصوصية بياناته الشخصية.

تقنيات اختراق متطورة

في لقاءات سابقة، كشف الدكتور محمد محسن عن تقنيات متقدمة تستخدمها مجموعات القراصنة منذ عام 2012، وأبرزها مجموعة "سايد وندر" التي تُعد واحدة من أخطر مجموعات التجسس الإلكتروني.

هذه المجموعة استهدفت كيانات عسكرية وحكومية في عدة دول، معتمدة على أدوات معقدة مثل "استيلر بوت"، وهي ثغرة رقمية متقدمة يصعب كشفها وتستخدم لأغراض التجسس الإلكتروني.

أدوات القرصنة الأكثر شيوعًا

أشار الدكتور محسن إلى أن القراصنة يعتمدون على برامج ضارة مثل "حصان طروادة" وهجمات الروبوتات التي تُنشر عبر البريد العشوائي والإعلانات الضارة. هذه البرمجيات تستهدف سرقة البيانات الحساسة مثل معلومات الحسابات المصرفية وبيانات مواقع التواصل الاجتماعي.

يعتمد القراصنة على هذه الأدوات للوصول إلى بيانات المستخدمين دون علمهم، مما يجعل حماية الأجهزة الشخصية أمرًا في غاية الأهمية.

كيفية حماية الهواتف الذكية من الاختراق

نصح الدكتور محمد محسن المستخدمين باتباع بعض الإجراءات للحماية من هذه الهجمات الإلكترونية المتزايدة، منها: