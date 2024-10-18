نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من قيادات التعليم العالي وجامعة الجلالة يزور الطلاب المصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار متابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتداعيات حادث السير الذي تعرض له عدد من طلاب جامعة الجلالة، قام وفد رفيع المستوى من الوزارة وجامعة الجلالة بزيارة للطلاب المصابين بمجمع السويس الطبي أمس الخميس، تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي شدد على ضرورة تقديم الرعاية الطبية والنفسية الكاملة للطلاب المتضررين والتأكد من حصولهم على جميع احتياجاتهم العلاجية.

تفاصيل الزيارة

ضم الوفد الزائر كلًا من الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة وأستاذ الجراحة، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة وأستاذ الجراحة، إلى جانب الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي. وقد حرص أعضاء الوفد على تفقد حالة الطلاب المصابين بشكل مباشر والتأكد من أن مجمع السويس الطبي يقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى معايير الجودة.

الرعاية الطبية والنفسية

خلال الزيارة، اطمأن الوفد على حالة الطلاب المصابين، وتأكدوا من أن كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية متاحة لهم. كما أجرى الوفد نقاشات مع الفريق الطبي المسؤول عن متابعة الحالات، حيث تم استعراض الحالة الصحية لكل طالب بشكل فردي لضمان تلبية جميع احتياجاتهم.

وأكد وفد التعليم العالي على أهمية الدعم النفسي للطلاب، لا سيما في ظل الصدمة النفسية التي قد يكونوا قد تعرضوا لها نتيجة الحادث. وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد الشناوي إلى أن جامعة الجلالة تتابع عن كثب احتياجات طلابها، سواء كانت طبية أو نفسية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

التنسيق مع وزارة الصحة والسكان

خلال الزيارة، أكد وفد الوزارة على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لتوفير جميع الاحتياجات الطبية والعلاجية للطلاب المصابين. وقد أعرب الدكتور عبد الوهاب عزت عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الطبي في مجمع السويس الطبي، مشيرًا إلى أن تعاون الجهات الحكومية والجامعات في مثل هذه الأزمات يعد نموذجًا فعّالًا في تقديم الرعاية الشاملة للمصابين.

دعم نفسي ومعنوي للطلاب وأولياء الأمور

لم يقتصر دور الوفد على الاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب، بل شمل أيضًا تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم. وقد التقى الوفد مع أولياء أمور الطلاب المصابين، حيث طمأنهم على حالة أبنائهم وعلى استمرار تقديم الرعاية الكاملة لهم بعد خروجهم من المستشفى. وأكد الدكتور ماهر مصباح أن الوزارة ستواصل متابعة حالة الطلاب حتى بعد تعافيهم، بما في ذلك تقديم دعم نفسي مكثف لهم لضمان عودتهم إلى حياتهم الطبيعية بأسرع وقت ممكن.

توجيهات وزير التعليم العالي

من جانبه، أصدر الدكتور أيمن عاشور توجيهات واضحة لرئيس جامعة الجلالة وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بوضع خطة عاجلة لتقديم الدعم النفسي للطلاب المصابين بعد خروجهم من المستشفى، وأيضًا لزملائهم في الكليات نفسها، بهدف مساعدتهم على تجاوز آثار هذا الحادث الأليم. وأشار عاشور إلى أن الجامعات لها دور حيوي ليس فقط في تقديم التعليم الأكاديمي، ولكن أيضًا في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب في مثل هذه المواقف.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة تتابع بشكل يومي تطورات حالة الطلاب المصابين، مشيرًا إلى أن الوزير يتلقى تقارير مستمرة حول حالتهم الصحية. كما أكد أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم أي دعم إضافي قد يحتاجه الطلاب وأسرهم خلال فترة العلاج وما بعدها.

اختتم وفد التعليم العالي وجامعة الجلالة زيارته بلقاء مع اللواء طبيب محمد أبو النجا، مدير مجمع السويس الطبي، حيث أشاد بجهوده وفريقه الطبي في تقديم الرعاية المتكاملة للطلاب. وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجامعة والمجمع لضمان متابعة حالة الطلاب وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم على مدار الساعة.

في الختام، تعكس هذه الزيارة حرص وزارة التعليم العالي وجامعة الجلالة على تقديم الرعاية الطبية والنفسية لطلابها وضمان تلبية جميع احتياجاتهم في هذه الفترة الصعبة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للجميع.