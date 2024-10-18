نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يعقد اجتماعه الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، انعقد الاجتماع بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وبدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية في حادث أليم.

قدم المجلس، برئاسة د. رفعت وبالنيابة عن د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعازيه لأسر الطلاب، متمنيًا لهم الصبر والسلوان، وللطلاب المصابين الشفاء العاجل، وأكد الحاضرون على تضامنهم الكامل مع جامعة الجلالة وأسر الطلاب في هذه اللحظات العصيبة.

نشر ثقافة المنافسة في التعليم العالي

من أبرز محاور الاجتماع كان مناقشة أهمية نشر ثقافة المنافسة في التعليم العالي، حيث استعرض د. محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات في تعزيز ثقافة المنافسة بين الطلاب والأكاديميين على حد سواء. أشار ممتاز إلى أن سياسة المنافسة تهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومي، ودعم الأبحاث والابتكارات الأكاديمية من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والطلاب.

تضمنت الجلسة استعراضًا للأهداف الاستراتيجية لنشر ثقافة المنافسة في الجامعات، من خلال تقديم مقررات دراسية تتعلق بحماية المنافسة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات، كما تناول العرض الجهود المبذولة لتنظيم مسابقات لأفضل الأبحاث العلمية وتقديم ورش عمل للتوعية بأهمية المنافسة في تعزيز جودة التعليم.

استبيان جودة الخدمات التعليمية

في إطار السعي نحو تحسين جودة التعليم العالي، قدمت د. إنجي الدمك، مدير وحدة إدارة الخريجين بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، عرضًا حول الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات، الذي أُطلق في يونيو الماضي.

يستهدف الاستبيان طلاب الفرق النهائية في الجامعات، ويهدف إلى قياس جودة الخدمات التعليمية المقدمة، مما يساعد في توفير بيانات دقيقة تُسهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية لتحسين العملية التعليمية.

أوضحت الدمك أن الاستبيان يعد أداة هامة لقياس مدى رضا الطلاب عن الخدمات المقدمة في جامعاتهم، ويساعد في رفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية ضمن رؤية مصر 2030، من المتوقع أن يُسهم هذا الاستبيان في تحسين بيئة التعليم الجامعي وزيادة جذب الطلاب الوافدين.

حملة توعية بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة

في خطوة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، وافق المجلس على إطلاق حملة توعية شاملة لحقوق الطلاب ذوي الإعاقة، بالتعاون مع حملة "مانحي الحياة" (HOPE GIVER). قدم المقترح د. شيرين يحيى، مستشار وزير التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة، ود. كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، وإعطاء مساحة أكبر لآرائهم وأصواتهم داخل مجتمع الجامعة، من المقرر أن تنطلق الحملة في 26 أكتوبر 2024، وتستهدف الجامعات الكبرى في القاهرة، الإسكندرية، السويس، المنصورة، المنيا، وأسيوط، على أن تختتم فعالياتها في جامعة الأقصر خلال الأسبوع الأول من ديسمبر.

توجيه الطلاب نحو التخصصات العلمية الحديثة

كما دعا المجلس خلال الاجتماع، نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب إلى تحفيز الطلاب على الالتحاق بالتخصصات العلمية الحديثة، مثل الاتصالات، الحاسبات، نظم المعلومات، البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، يأتي هذا التوجه في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات الطلاب لمواكبة التغيرات السريعة في التكنولوجيا.

برنامج قادة الذكاء الاصطناعي

أحيط المجلس علمًا بتقرير حول البرنامج التدريبي لإعداد قادة الذكاء الاصطناعي، الذي عُقد في جامعة العقبة للتكنولوجيا خلال شهر سبتمبر 2024. هدف البرنامج إلى تمكين الشباب العربي من مواكبة التغيرات الرقمية السريعة وبناء قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.

أكد التقرير أن البرنامج يسعى إلى تحويل الدروس النظرية إلى تطبيقات عملية، مما يُمكّن المشاركين من أن يصبحوا قادة في المجالات التقنية المستقبلية، يعكس البرنامج رؤية مستقبلية تهدف إلى إعداد جيل من القادة القادرين على قيادة التحول الرقمي في المنطقة العربية.

اختتم الاجتماع بتأكيد المجلس على أهمية التطوير المستمر في سياسات التعليم العالي، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، والتوسع في التخصصات العلمية الحديثة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد.