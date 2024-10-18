لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تحريك أسعار البنزين والسولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:31 مساءً - اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن يــــوم الجمعة الموافق 2024/10/18، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالى:

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر

بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر

السولار .... 13.50 جنيه/ لتر

والكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .

وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.