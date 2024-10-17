نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مضاعفة حافز الكيلو متر النظيف.. حوافز جديدة لسائقي القطارات لتقليل الحوادث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل قرارًا وزاريا تضمن عدة محفزات لتجنب حوادث القطارات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل، جاءت المحفزات الجديدة، على النحو التالي:

أولا- مضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات ممن يحققون الضوابط الآتية:

1- عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار علي خطوط شبكة السكك الحديدية

2- عدم إغلاق جهاز ATC والمحافظة علي سلامة الركاب والقطار

3- الالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات للمحطات

4- الاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج

ثانيا: الدفع بقائدي القطارات الجدد حديثي التعيين والاعتماد عليهم وعلى قائدي القطارات المنضبطين والملتزمين من قائدي القطارات القدامى فقط ومنع الحوافز عن قائدي القطارات غير المنضبطين وتغليظ العقوبات الخاصة بما يرتكبونه من مخالفات وفقًا للائحة العقوبات بهيئة السكة الحديد.

وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة للحد من حوادث القطارات وفي ضوء الدراسات والأبحاث التي قامت بها الوزارة لتحليل أسباب الحوادث لتجنب وقوعها وفي ضوء تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز قائدي القطارات المنضبطين ومعاقبة قائدي القطارات غير المنضبطين وغير الملتزمين.