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الأوقاف تعلن انعقاد دورتين تدريبيتين في التوعية الأسرية والسكانية بشمال سيناء

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أحمد جودة - القاهرة - عقدت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان الدورتين التدريبيتين الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين بعد المائتين في التوعية الأسرية والسكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية، بمديرية أوقاف شمال سيناء بقاعة المناسبات بمسجد النصر بمدينة العريش.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الأوقاف على التعليم والتدريب والتأهيل المستمر، والتطوير بالاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيقا للمحور الثالث من محاور استراتيجية وزارة الأوقاف "بناء الإنسان".

حاضر فيهما: الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق العام لدورات التوعية الأسرية والسكانية، والشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، والدكتورة هبه سليمان بإدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة، والدكتورة جليله محمد سعيد بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، والدكتور محمد صلاح فرج بإدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة، والدكتور حسين البنديري مدير المتابعة، والأستاذة نوال محمد سالم مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.

وخلال اللقاء تم مناقشة قضايا التكوين الأسري والاجتماعي، والصحة الإنجابية، والتغذية السليمة وعلاقتها بصحة الإنسان، وخطورة الطلاق وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، والاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، ودور المجلس القومي للسكان في الحلول المناسبة للمشكلة السكانية وأبعادها وخطورتها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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