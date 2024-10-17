نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين يستقبل رئيس القومي للتنسيق الحضاري لبحث سبل التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة- رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور هابي حسني- المشرف على الإدارة الاستراتيجية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

حضر اللقاء الدكتور معتز طلبة- أمين صندوق نقابة المهندسين المصرية، والدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، وأعضاء مجلس شعبة الهندسة المعمارية.

يأتي اللقاء في إطار دعم التعاون بين نقابة المهندسين والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومناقشة آلية تدريب شباب المهندسين على التعامل مع ترميم المباني التاريخية والتراثية والأثرية، من خلال إقامة دورات تدريبية متخصصة بها جانب عملي، على أن تنتهي هذه الدورات باختبارات يحصل بموجبها من اجتازها بنجاح على شهادة معتمدة من نقابة المهندسين وجهاز التنسيق الحضاري، وهو ما سيتم الإعداد له خلال الفترة القادمة.

وأثنى نقيب المهندسين على جهود الجهاز في الحفاظ على التراث العمراني، والانتفاع من بعضها اقتصاديًا مع الحفاظ عليها وهو ما أكد عليه المهندس محمد أبو سعدة بالحفاظ على كافة المعالم التراثية في ظل التوسعات العمرانية الجديدة.

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