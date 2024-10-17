نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تكشف سبب حادث قطار بضائع مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مرور قطار صهاريج فوارغ خط (الواحات /التبين ) بالكيلو 7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية الساعه 15.10 فوجئ قائد القطار بلودر تابع لشركة سامكو يعبر السكة من مكان غير معد للعبور دون سائق حيث فر السائق هاربا ما أدى إلي إصطدام الجرار الأمامي للقطار باللودر مما أدي إلى خروج عدد ست عربات وسقوط باقي العربات عن السكة وتم الدفع بالأوناش لإعادة العربات على السكة.

وأكدت الهيئة، أن الحادث غير مؤثر على انتظام حركة القطارات على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وتهيب الهيئة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور عند التعامل مع مرفق السكة الحديد وعدم عبور السكة إلا من الأماكن المعدة العبور حفاظا على الأرواح والممتلكات.