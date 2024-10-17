نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن: غلق دار رعاية أيتام بنات بالقاهرة لوجود قصور في الخدمات المقدمة للفتيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بالوزارة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بغلق دار البتول لرعاية الأيتام بنات التابعة لجمعية مساعدة للأنشطة الخيرية.

ويأتى هذا القرار استمرارًا لتنفيذ رؤية الوزارة فى تحقيق أعلى معدلات الرعاية الاجتماعية والنفسية لأبناء وفتيات دور الرعاية الاجتماعية، حيث جاء هذا القرار جراء الزيارة الميدانية التي قام بها اخصائيو الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بالوزارة، وتم رصد العديد من الملاحظات الفنية التى تشكل خطرًا على استمرار بقاء الفتيات داخل هذه الدار، وعددهن 6 فتيات، حيث تبين سوء رعاية البنات داخل الدار، ووجود قصور فى أوجه الخدمات المقدمة لهن.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة إجراء تأهيل للفتيات قبل نقلهن إلى الدار الجديدة، وذلك تمهيدًا لنقلهن لدار رعاية بنات بإحدي المناطق في محافظة القاهرة.

ويأتي هذا في إطار توجيهات وزيرة التضامن للإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بضرورة عمل زيارات مفاجئة لدور الرعاية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة بتلك المؤسسات، وذلك تحقيقًا للمصلحة الفضلى للفتيات فى ضوء قانون الطفل واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 188 لسنة 2014، وفي ظل تبني الوزارة استراتيجية جديدة لإعادة تقييم دور الرعاية الاجتماعية، وضرورة أن تكون هذه الدور ملائمة ومناسبة للأطفال في دور الرعاية وصولًا للتحول إلى الرعاية البديلة من المأسسة إلى اللامأسسة.

هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخرًا لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).