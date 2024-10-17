نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمل بصهاريج مياه.. مصدر يكشف سبب وتفاصيل حادث قطار البضائع بطريق الواحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حادث قطار البضائع على طريق الواحات قبل قليل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى موقع دوت الخليج، اليوم الخميس، إن الحادث وقع بسبب اصطدام لودر في جرار القطار.

وأضاف المصدر، أن قطار البضائع كان عبارة عن قطار صهاريج مياه، وأن الحادث وقع على طريق الواحات.

وأشار المصدر، إلى أن القطار كان يضم السائق فقط، لافتا إلى أنه نتيجة الحادث فقد خرج جرار القطار من على القضبان، في حين سقط اللوادر في الترعة.