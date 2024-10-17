نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الري تختتم فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت مساء اليوم الخميس، فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، والتي كانت قد انطلقت يوم الأحد الماضي 13 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظيم وزارة الموارد المائية والري.

وقال الدكتور هاني سويلم، في ختام فعاليات أسبوع القاهرة في نسخته السابعة، إن فعاليات الاسبوع الستة شارك بها نحو ١١٠٩ متحدثين إقليميين، و١٠٠ منظمة دولية، و٢٤١٠٠ مشارك و١٠٠ عارض كما تضمن ٢٤ منافسة.

وأضاف وزير الري، أن هذا التنوع في فعاليات اسبوع القاهرة للمياه، يجعله ليس فقط مؤتمرا علميا، ولكنه حدثا هامًا يضم العديد من الفعاليات، ومن هنا تكمن قوته.

وأشار إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتاح أسبوع المياه بكلمة هامة، بالإضافة إلى كلمة هامة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن حضور ١٩ وزيرا مصريا و١٢ وزيرا من إفريقيا واوروبا، وسيظل حضورهم وكلماتهم مصدر فخر لنا.

وكشف أنه في عام ٢٠٢٤ شارك بأسبوع القاهرة للمياه ٢١٠٠ مشارك، و٤٠٠ متحدث من ٩٣ دولة بالإضافة إلى ٢٥ مسئول رفيعي المستوى.



وكانت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي حمل في نسخته السابعة عنوان «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة»، قد بدأت بكلمة مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلالها أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح حدثا سنويا مهما، وكان من المهم أن يعقد في موعده، مع تصاعد أزمة الشح المائي عالميًا، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تبنى دون توافق أو الحفاظ على القانون الدولي للمياه، ودون التشاور المسبق وإجراء الدراسات.

كما تضمن فعاليات أخر أيام أسبوع القاهرة للمياه 2024 إطلاق الحملة القومية للحفاظ على المياه بعنوان «على القد»، والتي يشارك في تنفيذها 6 وزارت والأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

كما تضمنت فعاليات ختام أسبوع القاهرة للمياه 2024، اليوم الخميس، عددا من الجلسات الهامة، والحلقات النقاشية، فضلا عن إعلان نتيجة تقييم مشروعات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM والمعنية بمجال تنقية المياه من التلوث، والأفكار المبتكرة لترشيد استخدام مياه الري، بنماذج مدربة بالذكاء الاصطناعي.

وتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات. وتضمنت الفعاليات على مدى الأيام الخمسة، جلسات عامة وورش عمل، وتنظيم مسابقات بحثية لطلاب الدراسات العليا ورواد الأعمال الشباب، ومعرضا يركز على الحلول التكنولوجية الحديثة في عدة مجالات مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة.