نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد عبدالغفار: وصول خدمات المبادرة الرئاسية “بداية” منذ انطلاقها لـ55.8 مليون خدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ55 مليون و803 آلاف و609 خدمات.

وخلال الأيام الأربع الماضية، قدمت المبادرة 9 ملايين و157 ألفا و111 خدمة، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 35 ألفا و877 مستفيدة، وذلك عبر 273 خدمات ونشاطات، كما تم توزيع 15.5 طن لحوم وسلع تموينية، وصلت لـ 15 ألفا و550 أسرة، علاوة على 264 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 6 آلاف و330 مشاركًا.

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 87 ألف خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتم تنفيذ حملات توعية ورفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 641 ألفا و289 مواطنا، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 30 ألفًا و156 مواطنا، وتوزيع سلات غذائية ووجبات ساخنة على 950 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب توزيع 496 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقديم الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لـ 7 آلاف و963 مواطنا ومن أصحاب الهمم، وتوزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ 142 ألفًا و343 مستفيدا، كما استفادت 21 ألفًا و40 سيدة من مشروع تدريب المرأة الريفية.

ونفذت «بداية» حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ15 ألفًا و752 شاب وشابة، كما قدمت خدمات تأهيلية، علاوة على تقديم 7 ملايين و364 ألف خدمة صحية، من خلال 74 قافلة طبية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم 1.700 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية استفاد منها قرابة 110 آلاف و400 مواطن، وفتح 10 فصول محو أمية استفاد منها 75مواطنا وتنفيذ قوافل امتحانات لإصدار شهادات محو الأمية، استفاد منها 750 مواطنا في المحافظات المختلفة، وتمويل 1.655 مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر للشباب وللأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 5 آلاف و920 مستفيدا، إلى جانب تقديم 409 آلاف و442 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية.

ونظمت المبادرة 198 دورة تدريبية لتمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية والأساسية اللازمة للنجاح في سوق العمل الرقمي المتغير، وخفض نسب البطالة والتنسيق لتشغيلهم بالمصانع لـ 14 ألفًا و486 مستفيدا، و15 ندوة لرفع الوعي البيئي وتدوير المخلفات بأنواعها والاستفادة منها لتمكين المرأة اقتصاديا استفاد منها 847 مستفيد.

ونفذت مبادرة «بداية» أنشطة تدريبية ضمن البرنامج القومي «مودة» للمقبلين على الزواج استفاد منها 9 آلاف و99 متدربا، إلى جانب تكثيف تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية في فترات عمل مسائية، من خلال الوحدات المتنقلة، بلغت هذه الخدمات 4.908 خدمة في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم 12 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وفض منازاعات العمل الجماعية، بمشاركة 347 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام، واستخراج 150 شهادة مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة، وبدء إجراءات التأمين الاجتماعي والصحي، وتخريج 20 من متدربي مهنة التفصيل والخياطة.