نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل أعمال صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وذويهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تفعيل اعمال صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وذويهم، وتوجيهات وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الصندوق بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى للمستهدفين بخدمات الصندوق، وحرصًا على النظام العمل والسعى إلى تقديم خدمات مميزة للمستهدفين من تقديم خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والازهر الشريف برجاء التوجية بإعداد:



١- ترشيح أحد العاملين بإدارة الموارد البشرية من العاملين بديوان عام المديرية ليكلف بإعمال الصندوق وموافتنا ببياناته وهى ( الأسم الوظيفة / الرقم القومى / رقم التليفون للتواصل).

2- بدء استلام المرشح من قبل سيادتكم والمشار اليه بالبند السابق طلبات المنتهية خدمتهم من علم 2021، حتى 2024/9/30 واستيفاء المؤيدات الازمة لصرف مستحقاتهم المالية وبيانها كالتالي:

1- قرار إنهاء الخدمة.

٢- مفردات المرتب لاخر شهر بالخدمة.

٣- افادة من الموارد البشرية نفيد ببداية الخصم ونهايته لصالح الصندوق.

4- صورة البطاقة للمستفيد.

٥- رقم حساب المستفيد أن وجد

وأكد الخطاب علي ضرورة تجميع الطلبات للمستفيدين الخاضعين للقانون 212 لسنه 2020 في بيان على ملف اكسيل منسوخ على اسطوانه مدمجة ومدرج بها ( الاسم - العنوان الرقم القومى / رقم الحساب/ فرع البنك) مع موافتنا بهذه المؤيدات للعمل على صرف المستحقات المالية للمستفيدين.

