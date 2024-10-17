نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي الجديد لمتحف الحضارة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الآثار بالمتحف المصري الكبير، بمنصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية لمدة عام، خلفا للدكتور أحمد غنيم.

ويأتي القرار في إطار سياسة وزارة السياحة والاثار لتنظيم العمل والاستفادة بالكوادر القيادية المؤهلة علميا وعمليا لدفع حركة العمل بالوزارة وهو النهج المتبع منذ تولي السيد شريف فتحي حقيبة السياحة والآثار.

من هو الطيب عباس؟

الدكتور الطيب عباس فشغل منصب مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير منذ عام 2020، قام خلالها بالإشراف على تنفيذ سيناريو العرض المتحفي بالقاعات الرئيسية للمتحف والتي انتهى العمل بها تمامًا وتم التشغيل التجريبي لها يوم الأربعاء الماضي.

حاصل على درجة الماجستير في الإرشاد السياحي من جامعة المنيا عام 2004.

حاصل على درجة الدكتوراه في الأدب الديني المصري القديم من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة في عام 2009م.

حصل على منحة فولبرايت بقسم علم المصريات في جامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عودته

عُين مديرًا لوحدة الخدمات الإلكترونية بكلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا.

عُين مدرسًا للغة المصرية القديمة بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا، وفي عام 2012م.

عُين باحثًا مشاركًا بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة عام 2015م.

عُين في عام 2018 مراسلًا علميًّا للمعهد الفرنسي لدى الجامعات المصرية، وقد اختير عضوًا بمركز البحوث والدراسات الأثرية بجامعة المنيا.

وفي عام 2017 عُين نائبًا لرئيس بعثة الحفائر المشتركة بين جامعة المنيا ووزارة الآثار، والتي قامت في عام 2019 باكتشاف خبيئة المومياوات بمنطقة تونا الجبل.