أخبار مصرية

محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء ساحات الانتظار ودعم ارصفة المشاة بمحيط المتحف المصري الكبير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء ساحات الانتظار ودعم ارصفة المشاة بمحيط المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل محافظة الجيزة أعمال رفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وفي اطار المتابعات الميدانية تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب تنفيذ الأعمال بالمنطقة من ميدان الرماية وحتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. 

عاين المحافظ أعمال الرصف بالطريق بدءا من موقع محطة مترو انفاق المتحف المصري الكبير التابعه للخط الرابع الجاري تنفيذه موجها بضرورة صيانة عددًا من القطاعات بالأسوار الموجودة بالطريق ومراجعة بالوعات صرف الامطار والمناسيب الإنشائية لها مع رفع اي نوانج للأعمال. 
كما وجه المحافظ هيئة النظافة والتجميل بتكليف ورديات عمل ثابتة بالمنطقة المحيطة للمتحف واستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجريد الدوري لتحقيق المظهر الحضاري اللائق. 
وحرص المحافظ علي معاينة اعمال زراعات المسطحات الخضراء ووضع الانترلوك بأرصفة المشاة بمحيط ميدان الرماية ومسار الطريق حتي مطلع الطريق الدائري وتجهيز عددًا من ساحات الانتظار بالقطاع الكائن اسفل الطريق الدائري بمدخل طريق المنصورية نطاق كفر غطاطي المواجه للمتحف الكبير مؤكدًا علي ضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة وبالمواصفات التي تضمن تحقيق عوامل الاستدامة لها. 
وقد شدد المحافظ على الشركة المنفذة بالانتهاء من كافة الأعمال ورفع نواتج المخلفات موجها رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني الدوري ومتابعه نسب التنفيذ للشركة المنفذة ليتكامل الشكل الحضاري بذلك القطاع.

IMG-20241017-WA0027
IMG-20241017-WA0027
IMG-20241017-WA0028
IMG-20241017-WA0028
IMG-20241017-WA0024
IMG-20241017-WA0024
IMG-20241017-WA0026
IMG-20241017-WA0026
IMG-20241017-WA0021
IMG-20241017-WA0021
IMG-20241017-WA0025
IMG-20241017-WA0025
IMG-20241017-WA0023
IMG-20241017-WA0023
IMG-20241017-WA0022
IMG-20241017-WA0022
IMG-20241017-WA0019
IMG-20241017-WA0019
IMG-20241017-WA0020
IMG-20241017-WA0020
IMG-20241017-WA0018
IMG-20241017-WA0018
IMG-20241017-WA0017
IMG-20241017-WA0017
IMG-20241017-WA0014
IMG-20241017-WA0014
IMG-20241017-WA0016
IMG-20241017-WA0016
IMG-20241017-WA0015
IMG-20241017-WA0015
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا